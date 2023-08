Slimmie stoort zich aan berichtgeving over gebed; vindt dat Surinamers sensatiebelust zijn

De Surinaamse ondernemer Samuel ‘Slimmie’ Kuik heeft een dag na zijn virale video, waarin hij tot God bidt om president Santokhi, vp Brunswijk en de ministers Ramdin en Ramadhin met bliksem te treffen, aangegeven dat mensen zijn uitspraken verkeerd hebben geïnterpreteerd.

“Niet iedereen is geboren om geestelijke dingen te begrijpen. Surinamers luisteren maar naar één deel van het verhaal, want je weet dat we sensatiebelust zijn”, zei Slimmie maandag in het programma Bakana Boskopu op Pipel FM.

Volgens de ondernemer heeft hij geen enkele verwensingen gedaan, maar slechts gebeden. Naar zijn zeggen ligt het uiteindelijk aan God om te kijken wat hij met dit gebed zal doen.

Slimmie, die zegt dat veel Surinamers laag tot helemaal niet geschoold zijn, heeft zich vooral ook gestoord aan het feit dat zijn gebed in een bericht is geplaatst door Waterkant.Net. Hij vindt vooral dat de rode draad van zijn video is weggelaten.

Zo beweert hij dat hij als ondernemer voor een half miljoen SRD’s is bestolen door de Surinaamse regering. Verder zou hij voor 600.000 US dollars benadeeld doordat middelen uit het BNTF fonds niet aan hem zijn toegewezen. Naar zijn zeggen doet de procureur-generaal ook niets, ondanks dat hij een aantal brieven naar het Openbaar Ministerie heeft geschreven.

“Ik heb brieven geschreven en die brieven blijven onbeantwoord. Na wan dagu skrif a briefie. Ondrosey fu a briefi na wan stempel fu wan dagupoot ye si? We moeten met beide benen op de grond staan en niet bang zijn om die dingen te zeggen. We moeten die dingen zeggen zoals ze zijn. De waarheid is hard”, aldus Slimmie in een onsamenhangend betoog op Pipel FM.

De ondernemer verwijderde de video op zijn pagina maar de beelden staan nog hier: