Minister Ori: “Regering wil 20 miljoen SRD vrijmaken voor studenten en beurzen”

Volgens minister Henry Ori van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in Suriname (MINOWC) is de regering voornemens om een bedrag van rond 5 miljoen SRD voorlopig vrij te maken ter ondersteuning aan studenten die niet in staat zijn om de hoge inschrijfgelden en materiaalkosten te kunnen betalen.

De ondersteuning zal via de Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname (NOB) worden verleend. De bewindsman zei dit vrijdag tijdens een speciale vergadering over het Onderwijs in Suriname in De Nationale Assemblee (DNA).

Naar zeggen van de minister wil de regering eveneens een bedrag van rond de 15 miljoen SRD vrijmaken waarbij de NOB weer nieuwe beurzen kan uitzetten. In totaal gaat het om rond de 20 miljoen SRD die de regering wil vrijmaken.

“NOB heeft nu opdracht gehad om een procedure uit te werken, want je moet een instantie hebben die goed controle houdt op het geld en de uitgaven. Ook dat de aanvragen op een correcte manier gaan gebeuren. Ik verwacht komende week het voorstel, zodat wij gauw tot implementatie kunnen overgaan”, aldus de minister.

Het Bureau Onderwijszaken heeft volgens Ori ook opdracht gehad om een nota te produceren over het beurzenbeleid. “Er is inderdaad sprake van zowel een evaluatie van het interne beurzenbeleid als het externe beurzenbeleid”, aldus de minister.