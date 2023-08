Man ernstig gewond bij kappartij voor winkel

Een man is vrijdagavond ernstig gewond geraakt bij een kappartij voor een winkel op de hoek van de Boma- en Welgedacht A-weg in Suriname.

Het slachtoffer bloedde hevig en is per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Vernomen wordt dat het slachtoffer in een ruzie met een andere man bij de winkel verwikkeld was. Op een bepaald moment ontstond er een vechtpartij en daarbij is het slachtoffer gekapt aan zijn hoofd.

De verdachte sloeg na de daad op de vlucht. Het is nog onduidelijk waarover de ruzie ging.

De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek.