TRC Promotion viert 30-jarig bestaan op 17 september in theater Zuidplein

Onder de enthousiaste leiding van Richardo Tuinfort scout, stimuleert en promoot TRC Promotion al 30 jaar lang artiesten uit alle culturen. Ook zet TRC Promotion vergeten muzikale grootheden uit het verleden weer in de spotlights.

A Poku Tori, a tribute to Lieve Hugo, Dock of the Bay, Het Surinaams Dorp op Dunya Festival, The Ultimate Black Gospel, Suriname op Zuid Festival en de Mahalia Jackson kerkentour zijn zomaar aantal namen uit de vele producties van TRC Promotion.

Op 17 september 2023 viert de organisatie haar 30-jarig bestaan in Theater Zuidplein, met swingende live muziek, speciale gasten en een bijzonder randprogramma.

Tailers & Wearers draagt bij aan het progrramma met een speciale preview van de Surinaamse volksopera Wi Alakondre Du vanaf 14.00 uur. Hierin worden klassieke Afro-Surinaamse koto en angisa gecombineerd met nieuwe design.

Of dans, ontmoet en klets na op de afterparty met swingende live muziek en lekkere hapjes. Kaarten haal je hier.