57-jarige Cliff doodgeschoten bij gewapende overval op waardetransport voertuig

Familieleden van de man die vrijdagochtend tijdens een gewapende roofoverval in Suriname werd doodgeschoten, verzamelden zich vrijdag in de namiddag op de plek des onheils (foto). Het gaat om de 57-jarige Cliff S. die als meerijder(*) in een personenauto zat, welke als waardetransport voertuig werd gebruikt.

Het voertuig dat door de 30-jarige Clarence R. werd bestuurd, werd aan de Calcuttastraat tot stoppen gedwongen nadat een wit gelakte Toyota Wish voor de transportwagen stopte. Uit de witte auto stapten vier gewapende mannen die meer dan 20 schoten zouden hebben gelost. Bij die gelegenheid werd Cliff in de buikstreek en zijn dijbeen geraakt door kogels.

De bestuurder Clarence bleef ongedeerd tijdens de beroving. De achterruit van het voertuig werd kapot geslagen door de rovers waarna ze vier tassen uit het voertuig haalden en er vandoor gingen.

Cliff werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht maar kwam kort daarna te overlijden. Tijdens het onderzoek ter plaatse zijn er meer dan 20 hulzen van verschillende kalibers aangetroffen en in beslag genomen.

De redactie verneemt dat het slachtoffer vrij van dienst was. Doordat er plotseling een uitvaller was, werd aan Cliff gevraagd om te werken, met voor hem het noodlottig gevolg. Zijn lichaam is in belang van het onderzoek in beslag genomen ter obductie.

De bestuurder van het voertuig werd naar het politiebureau overgebracht in verband met het verdere onderzoek. Het voertuig is door een sleepwagen weggesleept en in beslag genomen. Aan de aanhouding van de rovers wordt hard gewerkt.