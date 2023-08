Tsang: “Bus MINOWC van 2,5 miljoen SRD verdwenen”

NDP-parlementariër Stephen Tsang onthulde vrijdag in De Nationale Assemblee (DNA) dat er vanuit het ministerie van Onderwijs, Wetenschap in Cultuur (MINOWC) in Suriname een ‘super luxe Toyota Grand Ace’ van 70.000 US dollars, ruim 2.5 miljoen SRD, is aangeschaft.

“Uit de begroting van Onderwijs. Het stond twee maanden bij OW (Openbare Werken) te Duisburglaan en ik heb begrepen dat de bus ondertussen is verdwenen. Klopt dat? Is het misschien ingezet voor schoolvervoer?”, zei de politicus.

Hij overhandigde foto’s van het desbetreffend voertuig aan de parlementsvoorzitter en vroeg de regering om hierover een verklaring te geven. De NDP’er maakte deze opmerking naar aanleiding van de eerder onthulde grootschalige corruptie bij het schoolvervoer van Onderwijs.

Volgens Tsang wordt maandelijks 34 miljoen SRD uitgegeven aan ambtenaren, politieke toppers en hun friends & family voor het onderhouden van de verschillende schoolbustrajecten.

“En ik eis dat we een onderzoeksrapport hier krijgen, want het onderzoek is een maand terug aangekondigd door de minister. Het is een schande als het nu weer de zoveelste nyan patu is geworden voor friends & family”, aldus de volksvertegenwoordiger.