Bestuurder overleden na gewapende overval op geldtransport voertuig

Vier gewapende mannen hebben vanmorgen iets na 08.30 uur een overval gepleegd op een geldtransport voertuig aan de Calcuttastraat in Suriname. De bestuurder werd daarbij meerdere keren beschoten en is op de Spoedeisende Hulp komen te overlijden.

Het slachtoffer was in kritieke toestand met de ambulance afgevoerd voor medische behandeling.

Op de plaats delict zijn meerdere hulzen aangetroffen afkomstig uit machine- en jachtgeweren. De bestuurder werd twee maal in zijn buikstreek en een keer in zijn dijbeen geraakt.

Waterkant.Net verneemt dat de rovers de achterruit van het geldtransport voertuig van een handelsbedrijf hebben kapotgeslagen en met drie tassen geld ervandoor zijn gegaan. Het bedrag is nog onbekend.

Na de beroving stapte de criminelen in hun wagen (Toyota Wish) en reden weg in een onbekende richting weg. De verschillende Surinaamse politie-eenheden hebben de zaak in onderzoek.