Suriname en Ecuador bespreken ‘Debt-for-Nature’ swap

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Zaken (BIBIS) heeft onlangs een bilateraal onderhoud gehad met zijn ambtgenoot van Ecuador, Gustavo Manrique Miranda. De minister vertegenwoordigde president Chandrikapersad Santokhi bij de “IV Meeting of Presidents of the State Parties to the Amazon Cooperation Treaty Organization (ACTO)”, welke gehouden werd van 7 tot en met 9 augustus in Belém, Brazilië. Het onderhoud met collega Miranda werd in de marge van dit event gehouden.

De ministers hebben van gedachten gewisseld over actuele onderwerpen die een bijdrage leveren aan de realisering van de gestelde duurzame doelen van de Verenigde Naties 2030, onder andere, klimaatverandering en behoud van de biodiversiteit. Daarnaast is er ook breed gesproken over de institutionele versterking van de organisatie voor het Verdrag van de Amazone-samenwerking ACTO en over het verder uitwerken van de samenwerking op het gebied van visserij en het aangaan van een technische samenwerking op het gebied van ‘Debt-for-Nature’ swap.

Ecuador, staat bekend om het bezegelen van de grootste ‘Debt-for-Nature’ swap (*) (schuld-voor-natuur-swap) ter wereld en verkocht recentelijk een nieuwe ‘blauwe obligatie’ die ten minste $ 12 miljoen USD per jaar zal genereren voor het behoud van de Galapagoseilanden, een van ’s werelds meest waardevolle jonge ecosystemen. Tot heden is ongeveer $ 1,6 miljard USD van de schuld van het land teruggekocht met bijna 60% korting, en de biodiversiteit heeft nu een waardevolle “valuta”.

Suriname en Ecuador hebben besloten dat op kort termijn de technische functionarissen van beide landen van gedachten en expertise uitwisselen over ‘debt-for-nature’ swap.

(*) Debt-for-nature swaps zijn financiële transacties waarbij een deel van de buitenlandse schuld van een ontwikkelingsland wordt kwijtgescholden in ruil voor lokale investeringen in maatregelen voor milieubehoud.