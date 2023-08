Mannen overvallen en mishandeld in woning

Vier criminelen hebben in de nacht van donderdag op vrijdag een gewapende roofoverval gepleegd in een woning aan de Marowijnestraat in Suriname. Ten tijde van de beroving waren twee zestigplussers thuis. Een van hen was op bezoek bij de ander.

Van het slachtoffer H.K. (64) is weggenomen 6.000 SRD en sieraden waaronder een halsketting, ring en een armband. Daarnaast is ook een horloge, een mobiele telefoon en een gascilinder van 28lbs meegenomen. De man liep zwellingen op in zijn gelaat, omdat de rovers de slachtoffers hebben mishandeld.

Het tweede slachtoffer S.A. (67), dat op bezoek was liep een barstwond op aan het hoofd. Van hem is een mobiele telefoon meegenomen.

De rovers hebben de voordeur van de woning geforceerd en zich zo toegang tot de woning verschaft. De slachtoffers weten niet hoe de daders de plaats daarna hebben verlaten.

De politie van Flora was ter plaatse voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.