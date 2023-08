200 pinpassen buitgemaakt van geldschieter

Furgill W., Jurwean B., Revelino W., Miquel M., Jamero M. en Donovan V. moesten zich afgelopen donderdag bij de strafrechter in Suriname verantwoorden. Het zestal had in de nacht van 22 op 23 april maar liefst 200 pinpassen ontvreemd uit het voertuig van een geldschieter.

De benadeelde was naar TBL cinemas getogen om zich te verpozen. Hij had zijn voertuig geparkeerd op het terrein van TBL dichtbij het wachthuisje aan de zijde van de Lalarookhweg. De man had hierbij een zwarte map met pinpasjes in zijn voertuig achtergelaten en wel tussen de twee voorste stoelen. Behalve de pinpasjes was er ook een lijst met de pincodes behorende bij de pasjes in de map.

Nadat het slachtoffer terugkwam reed hij richting Flora omdat een neefje van hem zijn voertuig zou lenen. Toen het neefje het voertuig kreeg, ontdekte hij dat een ruit kapot was geslagen en attendeerde de benadeelde hierop. Toen pas merkte de benadeelde op dat de map met pasjes en codes verdwenen was.

De verdachten hebben vervolgens met behulp van de pincodes de rekeningen van de benadeelden leeggeroofd.

Op 27 april moest de benadeelde geld pinnen bij een automaat aan de Estrelliastraat. Daar aangekomen moest hij zijn beurt afwachten omdat drie heren bezig waren met pinnen. Toevallig viel zijn oog op een van de pinpasjes en herkende hij de naam van een van zijn klanten op het pasje.

De man alarmeerde de Surinaamse politie die snel ter plekke was. De drie verdachten werden aangehouden en hadden 15 pasjes in hun bezit alsook 13.000 SRD. De verdachten brachten de politie naar drie andere verdachten, waarvan één security- guard bij TBL is. Drie verdachten erkennen dat zij inderdaad geld hebben gepind met de pasjes.

Op de volgende zitting wilt de rechter één van de verdachten gebruiken als getuige tegen de rest. De mannen worden onder meer bijgestaan door advocaten Maureen Nibte en Delano Landvreugd.