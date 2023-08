Jogi: “Duizenden liters brandstof voor pompgemalen gebruikt om voertuigen te tanken”

VHP-parlementariër Mahinder Jogi onthulde vrijdag in De Nationale Assemblee van Suriname (DNA) informatie binnen te hebben gehad dat duizenden liters aan dieselbrandstof, bestemd voor de pompgemalen vallende onder het Overliggend Waterschap Multipurpose Corantijnproject (OWMCP*), een andere bestemming krijgen.

“Er worden zelfs bonnen uitgeschreven om de brandstof te tanken voor voertuigen, terwijl de brandstof bedoeld is om de pompen daar te draaien”, benadrukte de politicus in ’s Lands vergaderzaal. Volgens de Surinaamse volksvertegenwoordiger zijn er al geruime tijd klachten over het functioneren van de leiding en management bij het OWMCP. Zaken escaleerden op een gegeven moment zover dat de werknemersbond zelfs ROS-minister Gracia Emanuel moest inschakelen.

Jogi vindt dat de rijstboeren in Nickerie niet de dupe moeten worden van mismanagement. Hij vroeg hiervoor bijzondere aandacht van president Santokhi om in te grijpen en de ministers van ROS, OW en LVV bij elkaar te halen. “Om dit probleem serieus en zakelijk te bespreken en op te lossen in het voordeel van de agrarische sector, boeren en padieproducenten”, aldus de VHP’er.

Jogi maakte deze opmerkingen in het verlengde van zijn oproep van afgelopen dinsdag, waar hij aangaf dat veel padieboeren in Nickerie met watertekorten te kampen hebben. De enige oplossing is het pompgemaal van Wageningen, maar na drie jaar aanzitten van de regering functioneert het pompgemaal van Wageningen volgens hem nog steeds niet.

(*) Het OW MCP is belast met het toeleveren van irrigatiewater aan de bevolkingspolders van Nickerie en met het verlenen van diensten aan de inliggende waterschappen van Nickerie.