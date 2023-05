Auto inbrekers maken 200 pinpassen buit en pinnen grote bedragen bij ATM’s

Een geldschieter in Suriname deed vorige maand aangifte op het politiebureau Uitvlugt, van diefstal uit zijn voertuig welk geparkeerd stond op het terrein van de Hermitage Mall. Daarbij werd ondermeer een tas inhoudende ongeveer 200 pinpassen van klanten buitgemaakt.

Na de diefstal hebben de inbrekers met de buitgemaakte pinpassen bij verschillende ATM machines grote bedragen gepind van de klanten. Door goed speurwerk van de Surinaamse politie werden de verdachten M.M. en J.M. (21) op donderdag 27 april tijdens het pinnen op heterdaad betrapt bij een pinautomaat aan de Gemenelandsweg.

Bij hun aanhouding werden er 15 pinpassen en een groot geldbedrag in SRD dat zij al hadden gepind, aangetroffen en in beslag genomen.

Op hun aanwijzingen werden de verdachten R.W. (24), J.B. (23) en D.V. (25) aangehouden door de politie en werd de verdachte F.W. (38) naderhand in het ressort Flora aangehouden. Op de verdachte M.M. zijn er in totaal 127 pinpassen en de persoonlijke spullen van de aangever aangetroffen en in beslag genomen.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname zijn de verdachten M.M., R.W., J.B. en F.W. door de politie in verzekering gesteld, terwijl de verdachten J.M en D.V. zijn heengezonden.

Tot nog toe zijn er vier aangiftes tegen deze verdachten hieromtrent gedaan. Het vermoeden bestaat dat meerdere personen slachtoffers zijn geweest van diefstal of auto-inbraak in de omgeving van de Hermitage Mall. Deze worden door het KPS opgeroepen zich alsnog te melden bij de Recherche Paramaribo dat ondergebracht is op het politiebureau Geyersvlijt ,te bereiken op het telefoonnummer 451163.