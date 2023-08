‘Militairen bereid gevonden om te zoeken naar vermiste 8-jarige jongen’

Een team van Social Army is woensdag vertrokken richting Stoelmanseiland voor de zoektocht naar de 8-jarige jongen Tempico Afi oftewel ‘Tempi’, die al meer dan 11 dagen vermist is in Suriname. De jongen rende het bos in tijdens een operatie van de Franse politie op een nabijgelegen goudveld in het Lawagebied.

“Carol Kom heeft in samenwerking met Social Army een groep gespecialiseerde en ervaren militairen bereid gevonden om te helpen met de zoektocht naar de jongen. Alles en iedereen staat gereed echter kan de groep niet in het gebied omdat er toestemming nodig is van de Franse autoriteiten. Dit omdat het gaat om het Frans grondgebied”, meldt Social Army.

Kom heeft alle financiële middelen ter beschikking gesteld voor de groep om te vertrekken. Naast voeding en drank zijn er twee vliegtuigen ingeschakeld om het team te krijgen op Stoelmanseiland. Ook staat er een camera team gereed om met een drone systeem het gebied via beeld te bekijken.

“Wij doen een beroep op de autoriteiten van Suriname om zo snel mogelijk met de Franse autoriteiten te overleggen. Dit zodat we toestemming krijgen om te helpen met de zoektocht. Het team staat ready, alleen de formele toestemming hebben we nodig.

Gezien we heel Suriname en Frans Guyana plat bellen maar de juiste info niet kunnen vinden doen we een beroep langs deze weg”, aldus Social Army die verder meldt:

“…Goed om te weten dat mevrouw Kom via haar contacten gesprekken heeft gehad met de mensen in Frans Guyana en zij geven aan dat ze bereidt zijn de Surinaamse militairen te begeleiden echter kan dat niet zonder een officieel schrijven. Raar is dat er nergens een aangifte te bespeuren is ondanks de familie naar zeggen dit wel heeft gedaan. Ondertussen gaat de familie naar bibis om ook hun best te doen maar we hopen het langs deze weg sneller te bereiken…”