Foto-expositie van Surinaamse Fotografen Vereniging op komst

De enige fotografen vereniging momenteel in Suriname organiseert van 29 september tot 8 oktober een foto-expositie in de International Mall of Suriname aan de Ringweg-Zuid.

Men heeft gemeend om het publiek iets moois aan te bieden in verband met het 30-jarig bestaan van SUFOV op 29 september. Deelnemers aan deze foto-expositie kunnen zich tot en met 31 augustus registreren via sufovexpo2023@gmail.com.

Zowel jong als oud wordt aangemoedigd mee te doen. Om een variatie aan foto’s te laten zien aan het publiek is er geen thema gekozen. Men mag gebruik maken van een camera, drone en natuurlijk een smartphone. Doe mee!