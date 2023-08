Dankdienst herdenking 170 jaar Portugese immigratie uit Madeira in Suriname

Op dinsdag 15 augustus 2023 is het 170 jaar geleden dat een groep Portugezen uit Madeira in Suriname arriveerden. Het ging om 124 Portugezen die arriveerden op de schoener-brik Maravilha, om als contractarbeiders te werken op de plantages Suzanna’s Daal, Katwijk en Boxel.

In de Kathedrale Basiliek te Paramaribo vond aan de vooravond, op maandagavond 14 augustus een dankdienst plaats in verband met de herdenking van de Portugese immigratie. Een van de sprekers was de Surinaamse president Santokhi (foto).

Later op de dag vindt de onthulling van een gedenkplaat plaats, welke geplaatst is te Nieuw Amsterdam, Commewijne. Het is de eerste keer dat de Portugese Immigratie naar Suriname voor het eerst officieel wordt herdacht.