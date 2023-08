Ministerie: “Door India gedoneerde medicamenten voldoen aan alle kwaliteitseisen”

Het ministerie van Volksgezondheid in Suriname heeft laten weten dat de medicamenten die op vrijdag 4 augustus vanuit India in het kader van een schenking, zijn aangekomen in Suriname, door het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS) aan alle geldende procedures worden onderworpen, alvorens zij beschikbaar worden gesteld.

De medicamenten hebben een vervaldatum van 2 tot 3 jaren. Van alle medicamenten wordt er een sample genomen en deze wordt door het Laboratorium van het BVGS getest. Pas bij vrijgifte van het Laboratorium mogen deze medicamenten naar de diverse apotheken en ziekenhuizen meldt het Surinaamse ministerie.

De regering van de Republiek India doneerde een zending van 10 containers met verschillende geneesmiddelen voor de gezondheidssector. De geste van India is het resultaat van een verzoek dat door de Surinaamse regering was gedaan.

Het BGVS geeft de garantie dat alle medicamenten eerst goedgekeurd worden door het Laboratorium, voordat deze gereed worden gemaakt voor distributie.