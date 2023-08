Martin Atencio: “In een ander land was Brunswijk reeds in verzekering gesteld”

Indien vicepresident Ronnie Brunswijk zijn dreigende uitlatingen in een ander land had gedaan, dan was hij volgens de activist Martin Atencio reeds in verzekering gesteld. De activist vindt dat de autoriteiten in Suriname daarom even voortvarend in deze case moeten handelen, zoals zij dat ook hebben gedaan in de case van Regita ‘Asawini’ Edenburg.

“Moet het gelijkheidsbeginsel hier niet gelden dan? Die man is een vp en hij heeft dreigende uitspraken gedaan naar het volk toe. Yo teki handshoen. Maar yu handschoen na brudu handschoen. Yu handschoen na verkracht handschoen. Yu handschoen na brandstichtende handschoen. Yu handschoen ben creëer burgeroorlog. En hij wil ons netjes zeggen: Ifu unu weri a man hede, dan a man e creëer wan burgeroorlog”, zei Atencio in een interview op Culturu TV.

De activist neemt het vooral president Chan Santokhi kwalijk dat hij elke keer dezelfde fout maakt door Brunswijk zijn gangetje te laten gaan. Hij meent dat dit alles te maken heeft met het behouden van de regeermacht.

“Je kan niet meer vragen dat hij zijn verontschuldiging moet aanbieden. Hij (Brunswijk) moet direct de laan uitgestuurd worden. Maar omdat je nog machtsdronken ben, doe je niets tegen de man. Dan vraag ik mezelf nog af of we nog geloof moeten hebben in de rechterlijke macht. Is dit wat we noemen democratie? Nee toch. I mek en tron wan hel now”, aldus Atencio.

Volgens de activist staan mensen er niet bij stil hoe ernstig de uitspraken van Brunswijk zijn. Indien de tweede man van het land wederom zijn Junglecommando-handschoenen aantrekt, zullen er volgens hem zeker weer doden in het land vallen.

Ook de PL-toppers Paul en Bronto Somohardjo gaan volgens de activist niet vrijuit in deze zaak. Naar zeggen van Atencio kon Bronto ook tijdens de speech van de vp hebben ingegrepen zoals hij dat eerder heeft gedaan bij het zingen van het lied ‘Mi lobi Sranan’.

“Waarom heb je de vp dan niet terstond gestopt? Want het is een herdenkingsdag van onze voorouders. Dat betekent dat je de Javaanse integriteit aan je laarzen hebt gelapt”, aldus de activist. Hij stelt dat de Javaanse bezoekers afgelopen woensdag te Nieuw Amsterdam niet zouden zijn gekomen indien zij vooraf zouden hebben geweten dat het om een politieke activiteit zou gaan. Nu is deze groep misbruikt.