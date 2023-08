Afgelopen weken zes kinderen overleden aan dengue in Guyana

Afgelopen weken zijn zes kinderen overleden aan dengue in Guyana. Dit zei de Guyanese minister van Volksgezondheid, Frank Anthony, maandag aan News Room.

“Sinds we de uitbraak hier hebben gezien, zijn zes kinderen overleden in het Georgetown Hospitaal. Het is iets dat we zeer serieus moeten nemen”, vertelde de minister.

Zondag bevestigde hij dat twee kinderen die besmet waren met dengue en zorg kregen op de Intensive Care van het Georgetown ziekenhuis, zijn overleden.

De bewindsman kon niet meteen zeggen hoeveel volwassenen ook zijn overleden na een infectie met dengue in de afgelopen weken, maar hij benadrukte dat Amerika de afgelopen weken een toename van dengue-gevallen heeft gezien.

Suriname heeft momenteel ook een aanzienlijke toename van het aantal personen met knokkelkoorts (denguevirus).

Het Bureau Openbare Gezondheidszorg Suriname (BOG) heeft naast de lopende dengue-preventie activiteiten de bespuitingswerkzaamheden opgevoerd naar gebiedsbespuitingen waar dit nodig is als preventiemaatregel tegen het denguevirus.

De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwde in juli dat gevallen van knokkelkoorts dit jaar recordhoogtes kunnen bereiken, deels als gevolg van de opwarming van de aarde, die gunstigere omstandigheden biedt voor dengue-verspreidende muggen, de aedes-soort.