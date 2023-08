Eerste steenlegging ter uitbreiding scheepswerf CEVIHAS NV

Op maandag 14 augustus 2023 is het startsein gegeven van het project ‘Uitbreiding en herinrichting werf CEVIHAS NV.’ Dit, gebeurde middels een eerste steenlegging verricht door minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

Centrale voor Vissershaven In Suriname (CEVIHAS NV) is een parastataal bedrijf waarbij het ministerie van LVV als vertegenwoordiger van de staat een meerderheidsaandeel heeft en de Stichting voor Visserij bevordering (STIVI) een minderheidsaandeel volgens de Statuten.

CEVIHAS NV is al geruime tijd bezig met een uitbreidingsplan ter maximalisatie van haar capaciteiten en diensten. De investering in de scheepswerf is noodzakelijk geweest, gezien de huidige uitdagende ontwikkelingen voor hun bedrijfsvoering. Een ander cruciale drijfveer is het voornemen om te voldoen aan de dringende behoeften van de klanten teneinde de verdere groei en winstgevendheid voor de vennootschap te stimuleren.

De scheepswerf van CEVIHAS NV is de plaats waar booteigenaren de beschikking krijgen over droogdokruimte om onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit te voeren. Momenteel kan CEVIHAS NV ongeveer 15 kleine boten tegelijk ontvangen. Dit aantal wordt echter maandelijks overschreden, waardoor booteigenaren genoodzaakt zijn de werkzaamheden uit te voeren op locaties die daar niet voor bedoeld zijn. Om te voldoen aan deze stijgende behoefte waar de werf niet meer aan voldeed werd vervolgens besloten te investeren in deze noodzakelijke dienst.

Er zal extra ruimte gecreëerd worden voor vaartuigen van de huidige 15 naar 30 boten waardoor de intensiteit van de operatie van de droogdokwerf met 100% verhoogd wordt. Ook zal de 50 ton hijscapaciteit van de bootlift worden verhoogd naar 100 ton om naast de huidige boten welke zij momenteel accommoderen ook andersoortige type vaartuigen aan te doen

“Deze dag mag gezien worden als een mijlpaal voor CEVIHAS NV. Met het upgraden van de scheepswerf en de onderhoudsfaciliteiten zal deze ontwikkeling groeimogelijkheden bieden aan de visserijsector,” gaf een tevreden LVV-minister Sewdien aan. Na de uitbreiding wordt er volgens de bewindsman namelijk een behoorlijke inkomstenstijging verwacht.

“Immers was uw opdracht mijn heer minister Sewdien, bij mijn aanstelling als directeur van dit bedrijf, dat van mij verwacht werd het bedrijf binnen een termijn van twee jaar drastisch moest zijn gegroeid met betrekking tot de activiteiten en bedrijfsresultaten. Met deze stap hopen wij een aanzet te hebben gegeven aan het voltooien van uw verwachting,” zei directeur Joël Dominie van CEVIHAS NV.

Het uitbreidingsprogramma zal naar verwachting tegen eind 2023 worden voltooid.