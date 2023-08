Fly AllWays-vliegtuig van Guyana naar Suriname keert terug vanwege motor-probleem

Een Fokker 70 van Fly AllWays die gisterochtend vanaf de Cheddi Jagan International Airport onderweg was naar Suriname is niet lang na het opstijgen teruggekeerd vanwege een motor-probleem.

Toen het vliegtuig (PZ- TFB) met 44 passagiers aan boord ongeveer 20.000 voet in de lucht was, daalde de oliedruk tot onder de vereiste limiet, waardoor drukverlies in de rechtermotor ontstond.

De piloot zette de defecte motor in de stationaire modus en besloot vervolgens terug te keren naar Guyana voor een noodlanding.

Na de melding van de noodlanding stonden hulpdiensten klaar om in te grijpen als dat nodig was. Er werd rekening gehouden met een problematische landing, maar dat bleek mee te vallen.

Het toestel is veilig geland en alle passagiers werden van boord gehaald.