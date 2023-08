Voor het eerste officiële herdenking Portugese Immigratie naar Suriname

Op 15 augustus 2023 is het precies 170 jaar dat in 1853 vanuit Madeira een schip met 124 Portugezen in Suriname aankwam. Deze Portugezen hebben als contractarbeiders gewerkt op de plantages Suzanna’s Daal, Katwijk en Boxel. Tot en met 1864 kwamen er schepen met Portugese contractarbeiders.

Op die dag zal de Portugese Immigratie naar Suriname voor het eerst officieel worden herdacht. De Nationale Commissie Jubileumjaren 2023 heeft op vrijdag 4 augustus 2023 een persconferentie belegd betreffende de voorbereidingen rond 170 jaar Portugese Immigratie in Suriname.

John Dos Ramos, initiatiefnemer van de activiteiten rond 170 jaar Portugese Immigratie deelt mee dat er een dankdienst op de avond van 14 augustus 2023 gehouden zal worden in de St. Petrus en Paulus Kathedrale Basiliek. Er zal een korte uiteenzetting worden gegeven door Pater Esteban Kross, die zelf ook nazaat is van de Portugese immigranten uit Madeira.

De dankdienst wordt gevolgd door een informeel samenzijn. Op 15 augustus zal er een gedenkplaat worden onthuld. Daarnaast wordt een gedenkboek geproduceerd in het kader van 170 jaar Portugese Immigratie.

Jack Uden, voorzitter van de Nationale Commissie Jubileumjaren spreekt van een bijzondere ontwikkeling voor de Surinaamse geschiedenis als Natievorming. “In de afgelopen jaren is bij lustrum en kroonjaar herdenking van de komst van de contractarbeiders naar Suriname, de groep van Portugezen nauwelijks meegenomen. Het was meer dan een eer om alles in het werk te stellen om dit te herstellen mede onder aansporing van president Chandrikapersad Santokhi”, aldus de voorzitter.

Tijdens de persconferentie is ook het het Fosten Kukru Festival genoemd, welk een initiatief is van het Directoraat Cultuur. Roseline Daan, directeur Cultuur heeft aangegeven dat het Fosten Kukru Festival een groot cultureel festijn moet worden. Het gaat om een culinair festival waarbij Surinaamse gerechten op de traditionele manier worden bereid.

Deze keer zijn er toevoegingen van culturele optredens waaronder muziek, kunst en crafts. Alle etnische groepen van Suriname zullen vertegenwoordigd worden en dus ook de Portugezen. Beide activiteiten zijn in het kader van het jubileumjaar 2023 met als doel de integratie en conservatie van cultuurerfgoed te bevorderen.

In 1853 arriveerden de eerste Portugezen van het Portugese eiland Madeira, gesponsord door een coalitie van planters en door de koloniale regering. Ze waren eigenlijk op weg naar Brits Guyana, waar de planters na de afschaffing van de slavernij ook alternatieve bronnen van arbeid zochten, maar in Suriname belandden. In totaal kwamen 500 Madeiranen als contractarbeiders naar Suriname. Aan het einde van hun contract verlieten ze de velden en zochten een bestaan ​​op de markt. In latere jaren kwamen meer immigranten uit Madeira en Brits Guyana naar Suriname, echter niet meer als contractarbeiders maar als vrije immigranten. Portugese Sefardische joden hadden zich tussen de 15e en 16e eeuw gevestigd voordat de Nederlanders arriveerden. De eerste Portugese joden kwamen uit Nederland, Portugal en Italië om zich in de oude hoofdstad Torarica te vestigen.