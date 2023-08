OW presenteert fase 2 van baggerproject in Surinamerivier

In het kader van het ‘Creating the competitive edge by dredging the Suriname rivier’, heeft het Surinaamse ministerie van Openbare Werken (OW) op vrijdag 4 augustus 2023 een presentatie gehouden op het terrein van de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS). Hierbij werden de stand van zaken, vervolgfase en de technische aspecten van dit baggerproject besproken met diverse betrokken actoren.

Onder de aanwezigen bevonden zich president Chandrikapersad Santokhi, vertegenwoordigers van ACE Consultancy, Maritieme Autoriteit Suriname en de ministers van Openbare Werken, Economische zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) en Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo).

Na de officiële oplevering van fase 1 van het baggerproject in de Surinamerivier is de start van fase 2 op dinsdag 17 januari aangekondigd tijdens een informatiesessie gehouden bij de MAS. De sessie met als thema “Creating the competitive edge by dredging the Suriname rivier” bestond uit een drietal presentaties, waarbij de stand van zaken, de kosten, het baggerproces en toekomst van het baggerproject belicht werden. Vivek Badal,

Project Engineer van ACE Consultancy en directievoerder van het project, heeft aangegeven dat de oplevering van het project 1 maand voor de officiële opleverdatum is opgeleverd. Hierna volgt nog een onderhoudsperiode van 2 jaar.

MAS-directeur, Michel Amafo toont zich ingenomen met het resultaat. Hij legt uit dat het project veel voordelen met zich meebrengt voor Suriname. Het baggeren is een continu proces om de concurrentiepositie van Surinaamse ondernemingen te verbeteren en de economische activiteiten in het land te stimuleren. “De tijd van kleine vaartuigen is voorbij”, stelt Amafo, “We kunnen nu overgaan tot grotere schepen.” De directeur laat doorschemeren met het vervolgtraject ook de Goslar verwijderd zal moeten worden. Het ministerie van OW heeft hiervoor reeds een tendering lopen.

President Santokhi is erg content met het behaalde resultaat en benadrukt dat het de bedoeling is dat het uiteindelijk niet alleen bij dit baggerproject blijft, maar dat er sprake kan zijn van een baggerindustrie. Het staatshoofd merkte op dat de MAS eventueel kan overgaan tot de aankoop van een baggerschip aangezien het baggeren niet stopt. “Er zal door gebaggerd moeten worden zodat de vaargeul niet weer dichtslibt”. Het staatshoofd sluit zich aan bij de woorden van directeur Amafo: “Wij werken niet voor de volgende (regeer)periode maar voor de volgende generatie”.

Na de presentaties vond de symbolische ondertekening plaats van de oplevering van dit project. President Santokhi viel de eer te beurt het bord met de leus ‘Bigi Boto Doro’ te onthullen. Met deze slogan wordt aangegeven dat nu, met het welslagen van dit project, grotere boten de Surinaamse Havens zullen aandoen.