Van Dijk-Silos noemt ingediende ontwerpwetten kiesregeling ’troep’

Jurist Jennifer van Dijk-Silos vindt dat de regering het volk van Suriname voor de gek houdt met drie varianten voor de wijziging van de Kiesregeling. De goedgekeurde ontwerpwetten zijn eind vorige week voor advies doorgestuurd naar de Staatsraad. Vooruitlopend op dit advies zijn de ontwerpwetten ook gestuurd naar De Nationale Assemblee.

“Ik ga in een coma raken als de Staatsraad deze wetten goedkeurt. Alle drie die ingediend zijn, noem ik troep”, zei de jurist in het programma Bakana Tori.

De voormalige voorzitter van het OKB voert aan de indruk te hebben dat een amateur aan deze wetsontwerpen heeft gewerkt. Uit haar analyse, concludeert zij dat de wetsontwerpen incompleet zijn en zeer slordig zijn opgesteld. “Iets dat weggaat van het Kabinet van de President moet niveau hebben en het volk moet erop kunnen vertrouwen”, stelt zij.

De Surinaamse jurist vermoedt dat de wetten snel zijn ingediend, vanwege de eerste behandeling van het kortgeding welke zij vorige maand tegen de regering en DNA heeft ingediend. Dat wordt op 10 augustus behandeld.

Afgelopen dinsdag bevestigde assembleevoorzitter Marinus Bee tijdens de openbare vergadering de drie wetsontwerpen van de regering te hebben ontvangen en deze doorgeleid te hebben naar dezelfde commissie van rapporteurs onder leiding van Asiskumar Gajadien. In totaal liggen er nu dus zes wijzigingsvoorstellen bij het parlement.

“Naar mijn gevoel gebeurd er een soort spelletje met die wijzigingsvoorstellen. En voor mij is dat niets anders dan het volk kalm houden. Zogenaamd willen ze het volk aantonen hoe driftig ze bezig zijn. Wel, het is rommel en rotzooi. Eén wijzigingswet die voldoet aan alle normen is al voldoende”, aldus Van Dijk-Silos. Overigens vraagt zij zich af hoe de VHP-fractie wel een goede wet heeft ingediend, maar de president die ook voorzitter is van de VHP, niet.

Van Dijk-Silos verwacht wel dat de Staatsraad de drie ontwerpwetten zal goedkeuren. Maar zolang de Staatsraad geen besluit heeft genomen, zal het parlement deze drie wetten niet in een openbare vergadering kunnen behandelen.

“Want de boel zit daar om goed te keuren net als DNA. Ik ben dus zeer benieuwd. We weten dat de oppositie in de minderheid is en de vakbeweging en bedrijfsleven achter Santokhi staan. Dus we weten al wat er gaat gebeuren. Dit is weer een manifestatie dat er niet gehandeld word in het belang van het land. Want dan zou je geen kromme en onvolledige wetgevingsproducten maken”.

Zij stelt voor dat de president deze drie ontwerpwetten terugroept en een goed wetgevingsproduct laat maken.