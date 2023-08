Huisje aan de Gongrijpstraat door brand verwoest

Aan de Gongrijpstraat in Suriname is een woning zaterdagochtend door brand verwoest. De Surinaamse brandweer die heel snel ter plaatse arriveerde kon slechts nablussen en voorkomen dat belendende panden ook in vlammen opgingen.

Volgens buurtbewoners werd de woning van 4 bij 4 meter door een man bewoond. Ten tijde van de brand was hij nergens te bespeuren. De woning was niet verzekerd tegen brand. Het is niet bekend of het huisje aangesloten was op het elektriciteitsnet.

De politie van Geyersvlijt was ter plaatse voor onderzoek.