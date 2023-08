Woning aan de Goedezorgweg door brand vernield

De brandweer in Suriname moest vanmorgen uitrijden naar een woningbrand aan de Goedezorgweg. Op een perceel waar meerdere woningen staan, stond een van de huizen in brand.

De bewoner van een andere woning schrok wakker en haalde spullen uit zijn huis, dat precies staat naast de woning die in lichterlaaie stond.

Buurtbewoners probeerden de brand met emmers water uit de goot te blussen voordat de Surinaamse brandweer ter plaatse was. De driekamerwoning waar de brand uitbrak was potdicht en werd van binnen geheel vernield door de brand.

De brandweer kon slechts nablussen (foto). De oorzaak van de brand is niet bekend. Ten tijde van de brand was niemand thuis. Een bewoonster was net weggereden en werd gebeld dat haar woning in brand stond.

De woning was niet verzekerd maar vanaf februari dit jaar wel aangesloten op het elektriciteitsnetwerk van de EBS.