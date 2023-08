KLM naar Suriname wijkt weer uit naar buurland Frans-Guyana

Een toestel van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM), dat op het moment van schrijven onderweg is naar Suriname, wijkt uit naar buurland Frans-Guyana.

Het toestel zou moeten landen op de Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven van Suriname, maar dat wordt nu de Luchthaven Cayenne-Félix Eboué.

De reden hiervoor is vermoedelijk nog steeds het tekort aan luchtverkeersleiders in Suriname. Door het gebrek aan verkeersleiders moesten in de afgelopen periode meerdere KLM-vluchten uitwijken naar buurland Frans-Guyana.