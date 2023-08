NPS’er Assen: “Samenwerking NPS en NDP mogelijk, maar dan zonder Bouterse”

Een toekomstige samenwerking tussen de NPS en NDP is wel degelijk mogelijk. Volgens de NPS’er Ronald Assen zal de groene partij wel van mening zijn dat bepaalde figuren geen rol van betekenis meer zullen mogen spelen binnen de NDP. Hij noemt onder andere de naam van NDP-voorzitter Desi Bouterse.

“Er zijn natuurlijk ook andere figuren, want de NPS’ers hebben ook hun informatie. Er zal dan hiermee toch wel een vernieuwde NDP komen. En wie weet, misschien zijn er ook mensen binnen de NDP die zeggen dat samenwerking kan, maar dat er ook een vernieuwde NPS moet komen”, zei Assen in het programma Bakana Tori.

Een toekomstige samenwerking tussen deze twee partijen is al geruime tijd een discussiepunt, nadat NDP-leider Bouterse enkele maanden terug aangaf nooit een samenwerking met de VHP en ABOP te zullen aangaan. NPS-voorzitter Gregory Rusland reageerde zeer voorzichtig en diplomatisch op deze uitspraak van Bouterse en gaf aan dat het te prematuur is om nu al over samenwerkingen te praten.

Assen stelt wel een voorstander te zijn van het wijzigingsvoorstel van de VHP waarin gevraagd wordt om personen met een strafblad uit te sluiten van het vicepresidentschap en presidentschap.

“Ik ben het eens met die eis dat in de wet moet worden opgenomen dat personen met een strafblad niet meer gekozen mogen worden in bepaalde functies. En dan moet je dat niet alleen beperken tot het vicepresidentschap en presidentschap, maar dat ook uitbreiden naar de ministers- en onderministersfuncties. Het zullen dan voorbeeldfuncties worden naar de samenleving, de jongeren toe”, aldus de NPS’er.

Een toekomstige samenwerking tussen de NPS en de VHP is naar mening van Assen nog steeds mogelijk. Ondanks dat de groene partij enkele maanden terug de VHP de rug heeft toegekeerd en uit de coalitie is gestapt. Assen stelt dat heel wat NPS’ers vinden dat de VHP de NPS behoorlijk in de steek heeft gelaten nadat de NPS maar met twee tot drie zetels uit die verkiezingen is gekomen. Maar wat deze samenwerking betreft zal er wel wat verantwoording verschuldigd zijn aan de achterban van de NPS. Daarmee wenst hij voorzitter Rusland veel wijsheid toe.