Dronken bromfietser veroorzaakt aanrijding met tegenligger

Na melding van een aanrijding op woensdag 26 juli 2023 tussen twee bromfietsers aan de Narpatstraat te Nickerie, deden de wetsdienaren van het politiebureau Nieuw Nickerie de locatie aan voor onderzoek. De politie constateerde bij aankomst dat beide bestuurders in tegen gestelde richting, over de Narpatstraat reden.

Op een bepaald moment belandde M.G. plotseling op de rijhelft van zijn tegenligger K.G. met als gevolg een frontale aanrijding. De twee bromfietsers raakten in een woordenwisseling, welke uitmondde in een gevecht. Daarbij heeft M.G. enkele klappen in zijn gezicht moeten incasseren, waarna hij in de langs de weg lopende trens werd geduwd meldt het Korps Politie Suriname.

Deze bromfietser bleek onder invloed van alcohol deel te hebben genomen aan het verkeer. Hij werd ter ontnuchtering overgebracht naar het politiebureau. Toen hij nuchter was, is hij heengezonden. Aangezien M.G. ook in het bezit is van een geldig Surinaams rijbewijs, is deze hangende het onderzoek ingevorderd. Beide bromfietsers klaagden van pijn over hun gehele lichaam en werden voor medische behandeing verwezen naar het Mungra Medisch Centrum (MMC).

De bromfietser K.G. die in eerste instantie ter zake mishandeling was aangehouden, werd voorgeleid. Na overleg met het Openbaar Ministerie is hij na een ernstige waarschuwing door de politie heengezonden. Het verder onderzoek van deze aanrijding is overgedragen aan de Verkeersunit Regio West.