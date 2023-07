AWJ focust op preventie tienerzwangerschappen en soa’s bij jongeren

Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) en Stichting Lobi Health Center hebben op maandag 24 juli van gedachten gewisseld over verdere samenwerking gericht op jongeren. De gebieden die zijn geïdentificeerd, zijn seksuele voorlichting en reproductieve gezondheid onder jongeren.

Beide organisaties hebben jongeren als hun doelgroep. Het directoraat Jeugdzaken richt zich op kansarme jongeren en risicojongeren, waaronder tienermoeders en vroege schoolverlaters. Middels training en begeleiding biedt het ministerie hen kansen om de school alsnog af te ronden of om zelfredzaam te worden, hetzij als werknemer, hetzij als micro-ondernemer.

Het ministerie wenst in de komende periode de focus meer en meer te leggen op voorlichting over seksuele en reproductieve gezondheid van jongeren, waardoor tienerzwangerschappen en het oplopen van seksuele overdraagbare aandoeningen (soa), die wederom een stijgende trend vertonen, kunnen worden verminderd.

AWJ streeft ernaar om zich in samenwerking met Stichting Lobi te richten op seksuele voorlichting voor jongeren, met als doel hun bewust te maken van de gevolgen van risicovol seksueel gedrag, waarbij de focus zal liggen op het maken van bewuste keuzes, het stimuleren van condoomgebruik en anticonceptie middelen onder seksueel actieve jongeren.

Hierdoor hoopt het ministerie de kans op tienerzwangerschappen en soa’s te verminderen. Aangezien stichting Lobi decennialang een autoriteit is op het gebied van family planning en anticonceptie, is het ministerie ingegaan op het aanbod van de organisatie om een presentatie te houden over haar activiteiten. Het onderhoud had ten doel om na te gaan hoe de samenwerking verder verdiept kan worden.

Namens AWJ voerde de directeur van Jeugdzaken, Genti Mangroe, bijgestaan door de directie van Jeugdzaken en het Nationaal Jeugd Instituut, de bespreking met het managementteam van stichting Lobi Health Center onder leiding van directeur Nensy Bandhoe.