Vrouwelijke verdachte gaf tip aan kompanen in roofmoordzaak

Dinotra G. is woensdag op de strafzitting flink aan de tand gevoeld door kantonrechter Danielle Karamatali en door officier Reshmi Rathipal. Ze moest zich samen met acht verdachten verantwoorden bij de rechter in de roofmoord zaak aan de Curaçaose Appelweg in Suriname, waarbij de 31-jarige Edson Kowee (foto) op vrijdag 14 april werd beroofd en vermoord.

Dinotra, die vanwege haar vergevorderde zwangerschap eerder door de rechter-commissaris in vrijheid was gesteld, ontkent dat ze informatie over drugs en geld heeft verstrekt aan haar kompanen.

Uit onderzoek van de Surinaamse politie en uit een uitgebreide telefoon uitdraai blijkt dat ze met haar medeverdachte Melvin E. had geappt. Ze had hem aangegeven dat zij en haar partner Emanuel M. tegen hun wil worden aangehouden op het adres en dat zij bolletjes zouden moeten slikken.

Ze vroeg aan Melvin dat hij zich moest voordoen als politie agent. Deze laatste belde op zijn beurt de CIVD-er Gilvaro A. en vroeg hem om hulp. Mervin L., Jean- Paul L, Frenky L. en een voortvluchtige ‘Badder’ werden opgetrommeld. Mervin L. begaf zich in de woning waar het slachtoffer zich bevond waarna het slachtoffer werd beroofd en doodgeschoten.

Melvin E. heeft de schutter van de plek des misdrijf weggevoerd. Ondanks de heldere en duidelijke Whatsapp berichten tussen Dinotra en Melvin, blijft Dinotra ontkennen dat ze de berichten heeft verstuurd.

De vervolgingsambtenaar attendeerde Dinotra erop dat het toestel al die tijd bij haar was en dat niemand aan haar telefoon was geweest. Ook Melvin E., die als getuige werd gehoord, erkent dat hij steeds in app contact stond met Dinotra.

De magistraat was verbaasd over het feit dat niemand eraan heeft gedacht om de politie te bellen maar dat er is getracht dit zonder de politie op te lossen.

In deze zaak zijn in totaal negen verdachten opgesloten, Badder is nog voortvluchtig. De zaak wordt op 11 oktober voorgezet. De verdachten worden bijgestaan door de advocaten Maureen Nibte, Irvin Kanhai en Radjesh Bhoewar.