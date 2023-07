Invalide man (53) in rolstoel bruut mishandeld door 20-jarige

De politie van het bureau Uitvlugt heeft op maandag 24 juli de verdachte B.R. (20) in de kraag gevat. De twintiger heeft op die bewuste dag de 53-jarige invalide man R.R. die zich in een rolstoel verplaatst, aan de Toevluchtweg in het ressort Welgelegen met een scherp voorwerp mishandeld.

De wetsdienaren deden na de melding van de mishandeling de locatie aan voor onderzoek. Daar aangekomen werd het slachtoffer met letsels in de rolstoel aangetroffen. Per ontboden ambulance werd R.R. voor medische hulp afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Het voorlopige onderzoek van de politie heeft uitgewezen dat de verdachte dagelijks voorbij de woning van het slachtoffer liep, waarbij hij de man steeds molesteerde. De man hield hem op die bewuste dag voor hem niet lastig te vallen, aangezien zijn onderbeen geamputeerd is en hij in een rolstoel zit.

Als reactie hierop haalde B.R. een scherp voorwerp tevoorschijn uit een tas die hij bij zich had, waarmee hij de invalide man bewerkte. Na zijn daad verliet hij de plek, meldt het Korps Politie Suriname.

Na verkregen informatie en goed speurwerk werd de verdachte op zijn woonadres aangehouden en ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de 20-jarige in verzekering gesteld.