Essed: “Indien Bouterse enige vaderlandsliefde heeft zal hij stoppen met leugens over 8 decembermoorden”

Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden in hoger beroep van het 8 decemberstrafproces, verwacht dat hoofdverdachte Desi Bouterse wederom dezelfde leugen zal herhalen wanneer hij de mogelijkheid van het Hof van Justitie krijgt om het laatste woord te voeren.

“Ik verwacht ook niet dat Bouterse iets van de waarheid zal prijsgeven. Integendeel, hij zal de grote leugen herhalen. En dat is dat de 15 vermoorde voorvechters voor democratie met een coup bezig waren. Overigens heeft hij daarvoor bij de Krijgsraad nul bewijs kunnen leveren”, zei Essed in het programma ABC-actueel. De strafzaak bij het Hof van Justitie zal op maandag 31 juli worden voortgezet. Dan zal advocaat Irwin Kanhai repliceren. Hierna volgt dan het laatste woord van de verdachten, waarna een datum bepaald kan worden voor het vonnis. In het strafproces is er volgens de advocaat zeer zorgvuldig naar de waarheid gezocht. En die is ook helder en scherp gevonden.

Naar zeggen van Essed heeft Bouterse volgens de Krijgsraad met voorbedachte rade de 15 mannen, die opkwamen voor herstel van de democratie, vermoord uit puur politiek lijfsbehoud. Hij vraagt zich daarom af naar welke waarheid NDP-parlementariër Ebu Jones nog meer zoekt. Hij verwacht dat de ex-legerleider in zijn laatste woord zal proberen om de martelaar uit te hangen. En dat is, zoals Bouterse eerder heeft gezegd, dat hij om politieke redenen wordt vervolgd omdat hij Suriname uit handen zou willen houden van imperialistische landen zoals Nederland en de Verenigde Staten. “Als Bouterse zo dapper is als Kanhai beweert en als Jones de volledige waarheid wil weten, dan zou Bouterse, indien hij enige vaderlandsliefde heeft, eindelijk moeten stoppen met het verkondigen van zijn leugens over de 8 decembermoorden. In dat opzicht zou zijn laatste woord voor Suriname misschien nog enige waarde kunnen hebben”, aldus Essed.

De advocaat meent dat juist door het strafproces, een ieder nu weet wat zich precies van uur tot uur op 8 december in het Fort Zeelandia heeft voltrokken. “De 15 vermoorde mannen zijn één voor één voor Bouterse geleid, die hun ter dood heeft veroordeeld. In groepen van 5 zijn de slachtoffers rond tien uur, daarna rond één uur en tenslotte rond acht uur ’s avonds op Bastion Veere gruwelijk gemarteld en geëxecuteerd. Er is onomstotelijk bewijs dat Bouterse van acht uur ’s morgens tot acht uur ’s avonds in het Fort aanwezig is geweest en daar de leiding had”, aldus Essed.