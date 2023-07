Kuldipsingh: “Ik kan niet overal in alle winkels aanwezig zijn”

EZOTI-minister Rishma Kuldipsingh heeft geen boodschap aan personen die vinden dat zij moet worden vervangen. “Binnenkort gaat u onze projecten in de media zien. Ik ben nu een jaar minister, dus het heeft even geduurd voordat je alle projecten in place hebt en alle gelden vrij krijgt. Maar meningen van mensen en het scanderen van mensen laat ik voor hun. Als men in de media wilt roepen in plaats van op het ministerie komen kijken wat we doen, dan kan ik dat niet helpen”, aldus de minister woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering in Suriname.

Recent heeft ook NPS-parlementariër Patricia Etnel in een interview op ABC aangehaald dat het de regering goed zou doen om de ministers Kuldipsingh, Riad Nurmohamed en Albert Ramdin te vervangen. Volgens Etnel heeft Kuldipsingh geen eenduidigheid over het beleid op het ministerie van EZOTI. Kuldipsingh snapt niet waarom Etnel zoiets aangeeft. Zij nodigt de volksvertegenwoordiger daarom uit om een dagje zelf naar het ministerie te komen.

De bewindsvrouw benadrukt dat er in de afgelopen periode geïnvesteerd is in de Economische Controle Dienst (ECD), die de prijscontrole in de winkels moet doen. Wat wel nog op zich laat wachten is de beloofde BAVP-opleiding voor het personeel van ECD. Momenteel zijn er 40 ECD’ers die niet bevoegd zijn om op te treden tegen overtredingen.

“Ik ga mijn collega van Justitie en Politie nu wel vragen wanneer alle ECD’ers een BAVP-opleiding kunnen volgen. Want met 9 BAVP’ers kom ik niet verder. Ik kan niet overal in alle winkels aanwezig zijn. Dus als de gemeenschap ons helpt en als de journalisten iets weten, app me. Laat me weten. We gaan het samen moeten doen”, aldus de minister.

Er komt nu een meldpunt waarop de app-berichten met klachten over onder andere prijsopdrijvingen zullen worden geplaatst. Kuldipsingh zegt dat zij hiermee van tijd tot tijd zelf ook steekproeven zal nemen om na te gaan waarom de klachtberichten wel of niet worden afgehandeld.