Bestuurder die voetganger Shannon doodreed kreeg blackout; rijbewijs ingevorderd

De bestuurder die woensdag 19 juli zes voertuigen en drie voetgangers aanreed aan de Wilhelminastraat in Suriname, kreeg een black-out, waardoor hij de controle over de besturing van het voertuig verloor. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De politie van Centrum kreeg de melding van het Command Center van een aanrijding op de Wilhelminastraat ter hoogte van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Uit het voorlopig onderzoek is gebleken dat de autobestuurder E.T. kort voor de aanrijding over de Wilhelminastraat reedt in een VW Amarok pick-up, komende vanuit de richting van de President Da Costalaan en gaande in de richting van de Van Sommelsdijckstraat.

Op een bepaald moment kreeg de bestuurder een black-out, waardoor hij de controle over de besturing van het voertuig verloor. Hierdoor kwam zijn voertuig in botsing met zes andere voertuigen die op de linker berm van de Wilhelminastraat stonden geparkeerd. Zulks bekeken vanuit de Van Sommelsdijckstraat richting de President Da Costalaan.

Ook werden de drie voetgangers aangereden, die eveneens over de linker berm liepen. Twee hunner werden per ontboden ambulance vervoerd naar SEH voor medische behandeling.

De veroorzaker E.T. en een ander slachtoffer E.B. hebben per eigen gelegenheid SEH aangedaan. De veroorzaker E.T. is in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs. Verder is zijn rijbewijs door de politie ingevorderd.

Een aangereden voetganger Shannon M. (35), is door de opgelopen letsels in het ziekenhuis komen te overlijden. Haar lichaam is ter obductie in beslag genomen. Deze zaak is overgedragen aan Verkeersunit Paramaribo voor verder onderzoek.