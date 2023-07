Voetganger die onder pick-up terechtkwam overleden op SEH

De verkeersbarometer in Suriname is wederom gestegen. De 35-jarige Shannon M. die vanmorgen betrokken was bij een bizar verkeersongeval aan de Wilhelminastraat ter hoogte van het ministerie van Binnenlandse Zaken is kort na aankomst op de Spoedeisende Hulp (SEH) komen te overlijden.

Het slachtoffer stond in gezelschap met een andere vrouw langs de weg. Beiden werden door de bestuurder van een VW Amarok geschept, die vervolgens vier stilstaande voertuigen heeft geramd. Een derde vrouw werd ook geraakt door de zijspiegel van de pick-up.

Door de botsing belandde een van de slachtoffers op de voorruit van een stilstand auto en Shannon kwam onder de pick-up terecht. Zij werd door omstanders uit haar benarde positie bevrijd.

Alle drie slachtoffers werden per ontboden ambulance afgevoerd naar de SEH. Ondanks de snelle inspanning van de buurtmanager en collega’s die op steenworp afstand van de aanrijding waren om de hulpdiensten in te schakelen, mocht het niet baten voor Shannon.

Alle betrokken voertuigen hebben aanzienlijke schade opgelopen. De pick-up bestuurder is naar het politiebureau overgebracht in verband met het verdere onderzoek. Zijn voertuig is in beslag genomen.