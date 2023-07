Sangrafu vrijdag 21 juli in Sunrise Rotterdam

De bekende wintiformatie Sangrafu is momenteel in Nederland en stond eerder deze maand in Amsterdam. De formatie komt nu naar Rotterdam en is op vrijdag 21 juli ook live te zien in Sunrise.

Naast Sangrafu zijn ook Konsensi, Corona Band, Warimbo Krioro, Kawina Band 010 en MC Mooky vrijdagavond van de partij. De inloop is vanaf 22.00u en de kaarten zijn 30 euro.

Winitformatie bestaat bijna 25 jaar en heeft veel optredens in Suriname. “Het streven is om Kawina weer op te krikken en het lukt ons aardig”, aldus bandleider Claybert Hoepel vorig jaar. Toen ging hun bezoek aan Nederland niet door vanwege visumproblemen.

Dit jaar is het de Surinaamse formatie gelukt om naar Nederland te komen en vrijdag 21 juli staan ze in Sunrise Rotterdam aan de Galvanistraat 150. Info via 06-81031949.

Ook New Style live in Rotterdam,

Het wordt komend weekend Surinaams gezellig in Rotterdam, want ook de bekende band New Style uit Suriname is live te zien in de havenstad. Hun optreden vindt plaats op zaterdag 22 juli in Club Clare Rotterdam aan de Coolsingel in het centrum van Rotterdam. Info en kaarten vind je hier.