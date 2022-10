Surinaamse Wintiformatie Sangrafu naar Nederland voor twee optredens

De Surinaamse wintiformatie Sangrafu onderleiding van Claybert Hoepel gaat naar Nederland voor het geven van twee optredens. Het eerste optreden, de welkomstparty, vind plaats op 28 oktober in Rhone Party Center in Amsterdam.

Naas tSangrafu zullen ook Corona Band, Konsensie en Ametare optreden. Het tweede optreden is een Kimonaparty en wordt op 4 november in Sunrise in Rotterdam gehouden. Sangrafu doet Nederland na 15 jaar weer aan. De laatste keer was in 2007. De vraag naar de groep in Nederland is groot.

Voorzangeres Judith Willems kijkt vol spanning uit naar de optredens in Nederland. “Ik ben heel blij dat ik met Sangrafu ons cultuur kan uitdragen. Mijn droom is echt uitgekomen dat ik daar kan optreden. Het is weer een andere ervaring.” Judith scoort een hit met ‘Bosu mi ede’ een samenwerking met Lianda Mac Nack uit het album’ Begi Tap’ Wi Ede’ van Sangrafu.

Judith is dochter van de pas overleden legendarische kasekozanger Dennis ‘Dagga’ Tiendari. Ze zegt geschokt te zijn door het verlies van haar vader. “Het is een zware klap, zag het helemaal niet zien aankomen. Hij zou me later deze maand met de band voor het eerst live meemaken in Nederland”. De zangeres draagt de naam van haar moeder Willems.

De winitformatie bestaat al 23 jaar en heeft veel optredens in Suriname. “We spelen van januari tot december haast elke dag. Niet alleen op winti prey, maar ook op verjaardagen en andere gelegenheden. Sangrafu speelt niet alleen winti pokoe’s ook puur kawina, die vroeger door groepen als Limbo, Naks wan rutu Ai Sai Sie en Sukrua Sani speelden.

Ons streven is om de Kawina die zich weer in een vergeten hoek bevondien weer op te krikken en het lukt ons aardig”, vertelt bandleider Claybert Hoepel. “Winti is standaard daarmee zijn begonnen”. Benadrukt hij.

Naast de optredens gaat Sangrafu tijdens de korte toer in het koude land ook workshops onder de naam kennismaking met Surinaams cultuur (traditioneel zang dans en instrumenten) verzorgen. De workshops zijn gepland voor 2 november in Amsterdam en 6 november in Rotterdam.

De Surinaamse Wintiformatie vertrekt op 24 oktober weer naar Suriname.