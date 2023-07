Tentoonstelling over koloniale geschiedenis Den Haag wordt goed bezocht

Ter gelegenheid van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden is het Haags Historisch Museum in de koloniale geschiedenis van de regeringsstad Den Haag gedoken. Hoewel Den Haag geen handelsstad was als Amsterdam of Middelburg, hadden Haagse beslissingen wel ooit grote gevolgen voor miljoenen mensen ver weg: in Indonesië, in Suriname en op de Caribische eilanden.

Het koloniale verleden is in Den Haag ook op vele manieren aanwezig. In de taal, muziek, eten, festivals, herdenkingen en in de architectuur. In het voormalige Ministerie van Koloniën aan het Plein hangen nog altijd portretten van de bestuurders van toen. In de koninklijke bibliotheek deed Anton de Kom onderzoek voor zijn boek Wij slaven van Suriname. Al deze zaken en meer zijn te zien in de tentoonstelling Koloniaal Den Haag – een onvoltooid verleden.

Haagse koloniale geschiedenis

Het verhaal wordt verteld door de ogen van de mensen die erbij waren. Bekende personen zoals Tula, leider van de Curaçaose slavenopstand van 1795, of Johannes van den Bosch, die het Cultuurstelsel invoerde in Indonesië, worden in een nieuwe historische context gepresenteerd. Er is ook aandacht voor minder bekende personen. Bijvoorbeeld de tot slaaf gemaakte Virginie, die de strijd aanging om haar vrijheid en die van haar kinderen te krijgen, en daarin gelijk kreeg van het Ministerie van Koloniën. Vervolgens streed ze door totdat ze haar eigen naam kon kiezen: Virginie van Gameren.

Programma

Rondom de tentoonstelling organiseert het museum een uitgebreid publieksprogramma. Kom op 16 augustus naar de avond over (koloniale) eetcultuur of loop op 26 augustus mee met de stadswandeling Den Haag en Slavernij. De tentoonstelling is nog t/m 3 september te bezoeken. Info: www.haagshistorischmuseum.nl