President Santokhi ontmoet Amerikaanse presidentiële adviseur Dodd

President Chandrikapersad Santokhi heeft op dinsdag 4 juli een ontmoeting gehad met Christopher Dodd, de speciale presidentiële adviseur van de Verenigde Staten van Amerika (VSA).

Dodd is senator in de Amerikaanse Senaat en is door president Joe Biden aangesteld om projecten in de Amerika’s aan te sturen. Het Surinaamse staatshoofd bracht in de eerste plaats felicitaties uit in het kader van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag op 4 juli.

Bij deze ontmoeting was ook minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) aanwezig. Tijdens het onderhoud kwamen de bilaterale relatie tussen Suriname en de VSA en ook regionale onderwerpen aan de orde.

President Santokhi gaf aan dat Suriname vrede en dialoog overal in de wereld en de mechanismen die dat mogelijk maken ondersteunt. De situatie in Haïti kwam eveneens ter sprake. Het staatshoofd stelde hierbij voor om het Internationaal Gerechtshof te laten optreden, vanwege het instorten van justitie en veiligheid in Haïti.

De regeringsfunctionarissen hebben ook breedvoerig gesproken over de regionale samenwerking. Beide delegaties waren het erover eens dat de samenwerking verder verdiept zal worden bij de eerstvolgende OAS-top. Suriname zal dan als gastheer optreden voor deze bijeenkomst.