Bouterse: “Zelfs een koe houdt geen andere koe aan zijn staart”

De Nationale Democratische Partij in Suriname (NDP) is klaar om de strijd aan te gaan om het land na de verkiezingswinst in 2025, weer op rails te krijgen. Volgens partijvoorzitter Desi Bouterse zal het niet gemakkelijk zijn om de trein die door de VHP en ABOP is ontspoord weer op de rails te zetten. Hij meent dat de huidige regeerders een ontspoorde trein in alle richtingen proberen te duwen, terwijl deze totaal ontspoord is.

“Deze dommies, de trein is ontspoord. I kan pusu fa i wani, a now dribi. We hebben alle krachten, alle Surinamers, nodig om de trein weer op de rails te zetten. Je hebt topfuncties en wanneer u zo een functie wilt gaan invullen, dan is er een profielbeschrijving. En gelooft u me: U moet excellent zijn! Dan pas kunnen we u noemen excellentie. Want brib’ mi, zelfs een koe houdt geen andere koe aan zijn staart”, benadrukte de NDP-leider dinsdagavond tijdens een kadermeeting i.v.m. de 36ste jaardag van de partij. Hij doelde hiermee op de ‘kaw-tere’ uitspraak van vicepresident Ronnie Brunswijk.

Bouterse voerde aan dat de slechte situatie in het land momenteel een ieder depressief maakt. Een ieder in het land ervaart elke dag de misère en ellende met de hoge winkelprijzen en onbetaalbare vervoerskosten. Echter, hij meent dat nog niet alles is verloren. “De onzichtbare hand is daar. En hoe zwaar, hoe moeilijk en hoe uitzichtloos alles lijkt, God houdt van Suriname. Hij laat ons nooit in de steek. Wij zullen onze bijdrage wel zelf moeten leveren. No broko saka! Dobru zou zeggen: ‘Kerf uit uw wonden de etter en vecht’. Nu is de tijd aangebroken; Suriname heeft u nodig in deze moeilijke tijd.

Het enige licht waarop Bouterse wacht, is het licht van de verkiezingen op 25 mei 2025. Dat is volgens hem de dag van de bevrijding. “Heb dus nog even geduld. Als jijzelf wilt, zal 25 mei 2025 ons bevrijden. Wij Surinamers lopen op dit ogenblik in de duisternis in die groter duistere tunnel. En ik heb begrepen dat sommige hoogwaardigheidsbekleders hebben gezegd: ‘ik zie licht in die tunnel’. Maar waktie, wan trein e kon. En als de trein rijdt naar binnen, dan na verpletter o verpletter unu”, aldus de politicus.

Naar zeggen van Bouterse zal het grote werk pas beginnen na de ‘bevrijding van het land van de VHP en ABOP’. Daarvoor zullen niet alleen NDP’ers nodig zijn, maar alle Surinamers. Er zal dan gezorgd moeten worden voor stabiliteit, veiligheid, vrijheid van meningsuiting en harmonie. Vooral de veiligheidssituatie in Suriname loopt volgens hem de spuigaten uit. “Vrijheid van meningsuiting is een basisrecht van de ware democratie. Te yu ab a recht dati, dan mag u me weer uitschelden. I mag kos mi baka. Want wiens i no lob mi, mi lob yu”, aldus Bouterse.