Arubaanse vicepremier Arends voert gesprekken in Suriname

Zowel de regering van Suriname als de regering van Aruba staat ervoor open om de bilaterale samenwerking tussen de twee landen verder op te trekken. Gesprekken voeren ter versteviging van deze samenwerking staat dan ook op de agenda van vicepremier Ursell Arends, die premier Evelyn Wever-Croes, in Suriname heeft vertegenwoordigd bij de viering van 160 jaar afschaffing van de slavernij.

De Arubaanse regeringsfunctionaris heeft intussen een kort onderhoud met president Chandrikapersad Santokhi achter de rug alsook een bilateraal gesprek met minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT). Arends is namelijk ook minister van Integriteit, Transport, Natuur en Ouderenzorg.

Met zijn Surinaamse ambtgenoot heeft hij op vrijdag 30 juni van gedachten gewisseld over samenwerking op luchtvaartgebied. “Het gaat om de luchtverbinding Paramaribo-Aruba vice versa, maar ook de belangstelling die vanuit onze luchtvaartmaatschappijen bestaat om ook de Antillen veel frequenter te gaan bedienen, richting Miami”, verduidelijkt minister Jubithana.

Beide bewindslieden hebben hun gedachten laten gaan over een Air Service Agreement. Het ligt in de bedoeling dat de Memorandum of Understanding (MoU) hiertoe binnen een maand een feit is. Een belangrijk onderwerp binnen deze samenwerking is het transport van fruit en groente, waar er op Aruba grote vraag naar is.

Arends ziet in dit kader ook een samenwerking met Suriname op het gebied van de agrarische sector. Hij zal in de komende dagen ook bilaterale gesprekken voeren met minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

De Arubaanse vicepremier ziet grote mogelijkheden voor deze en andere samenwerkingen. Hij meent dat indien de regeringen faciliterend optreden de private sector vervolgens kan inkomen. Jubithana legt uit dat luchtvaartovereenkomsten niet alleen bedoeld zijn om personentransport te verbeteren, maar ook dat landen elkaars economie opkrikken c.q. hun ontwikkeling stimuleren.

Suriname kan volgens Jubithana leren van Aruba, dat meer vluchten per dag heeft en zich opmaakt voor het implementeren van effectieve standaarden in de luchtvaartsector. De bewindsman plaatst hiertegenover de achterstanden die Suriname heeft in deze branche. Hij zegt dat Aruba ervoor openstaat om aan kennisuitwisseling met Suriname te doen, ook wanneer het aankomt op het vlak van toerisme.

De bewindsman merkt op dat beide landen een gezamenlijke geschiedenis hebben en daarom veel meer moeten gaan samenwerken om hun gemeenschappen te ontwikkelen. Jubithana ziet ook een culturele verbinding zich ontwikkelen tussen Suriname en Aruba. Arends wijst erop dat beide landen een populatie van het ene land herbergen.

De vicepremier geeft te kennen dat reeds in mei gestart werd met de gesprekken voor samenwerking tussen Aruba, Suriname en Curaçao. “We willen zeker met elkaar handelen. Er zijn zoveel mogelijkheden en kansen. Aruba staat open voor zaken en we hebben dezelfde boodschap van Suriname ontvangen”, aldus Arends.