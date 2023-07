Suriname Nations League avontuur start in september

Het nieuw Nations League avontuur van de nationale voetbalselectie van Suriname (Natio) gaat in september 2023 van start. Suriname zit in league A en de nieuwe opzet kent een verdeling in 2 poules.

Suriname, dat onlangs de deelname aan de Gold Cup in rook zag opgaan, zit in poule B samen met Jamaica, Honduras, Cuba, Grenada en Haïti.

Natio werkt in september en oktober 4 wedstrijden af. Het programma is als volgt: