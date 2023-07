Een Toyota Harrier is vannacht iets na middernacht in een goot beland langs de Ringweg-Noord in Suriname.

Het ongeval vond plaats bij Nanhoe schroothandel. Het is nog onduidelijk hoe de bestuurder met het voertuig van de weg is geraakt en in de goot is terechtgekomen.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

De politie is ter plaatse bezig met het onderzoek. Een sleepdienst is ingeschakeld om de wagen uit de goot te takelen.