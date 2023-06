Ramadhin: “Geen link tussen dood neergevallen personen en vaccinatie”

Er is volgens minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid geen enkel bewijs dat bijwerkingen van de spuitjes/vaccinatie voor het coronavirus als oorzaak kunnen worden aangemerkt van de recente gevallen waarbij een aantal personen in Suriname dood zijn neergevallen.

De uitspraken die hierover de ronde doen, zijn naar zeggen van de bewindsman onderdeel van roddelpraatjes of de geruchtenmachine.

“Als dat zo mocht zijn, als er verdenkingen of bedenkingen zouden zijn, dan moet dat duidelijk aangegeven worden bij elk geval. Hierdoor zou er dan een onderzoek gedaan moeten worden”, zei Ramadhin woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RVM)-vergadering.

De bewindsman benadrukt dat hij sceptisch naar dit gerucht kijkt, omdat personen over de hele wereld zich hebben laten inenten met de vaccinatie. Dat betekent dat niet alleen personen in Suriname, maar ook personen in andere landen dood zouden neervallen.

“Ik heb wel me bedenkingen bij die roddelpraat of geruchten. Maar ik denk dat het wel goed is om heel objectief te kijken naar zaken en ook internationaal te kijken naar de trends en daarna pas een conclusie te trekken”, aldus de minister.