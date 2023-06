Brunswijk: “Vp is miljonair; bijna elke maand verdeel ik auto’s als hobby”

Vicepresident van Suriname tevens ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk ligt niet wakker van de kritiek op hem voor het feit dat hij recent een Toyota Prado en een Hilux heeft gegeven aan twee kapiteins te Apoera en Washabo. Hij stelt recent ook auto’s te hebben verdeeld in het district Marowijne.

NDP-parlementariër Jennifer Vreedzaam stelde dat Brunswijk met het uitdelen van de auto’s wederom getoond heeft dat hij daar was om verkiezingspropaganda te voeren en niet om de problemen van de Inheemse woongebieden op te lossen.

Brunswijk zei woensdag voor aanvang van de wekelijkse Raad van Ministers (RvM) vergadering hierover: “Alla mun mi e praat wagi; elke maand of om de twee maanden verdeel ik auto’s.”

Volgens de tweede man van het land mag hij dat doen, omdat het om een privé aangelegenheid en hobby van hem gaat. Dat de districtscommissaris Josta Lewis geen dienstauto heeft, moet hier geen probleem zijn. Naar zeggen van de vp heeft de burgermoeder hem gevraagd naar een dienstauto, waarna hij beloofd heeft moeite te maken zodat ook zij over een vervoersmiddel beschikt. Ook de kritiek dat hij geen vergunning had voor het houden van een loterij, wuift hij af.

De ABOP-voorman benadrukt dat niet alleen Kabalebo, maar heel Suriname belangrijk is voor hem. “Kabalebo heeft maar 3 auto’s gehad. Marowijne heeft 24 gehad. Al die kapiteins van Marowijne hebben een auto van mij gehad. Als iemand hulp nodig heeft, dan help ik ze. Je weet dat de vp een miljonair is toch. Dat is voordat ik vp ben geworden. En als ik bijvoorbeeld een 7 miljoen SRD had toen, een 1 miljoen US dollar. Nu is die koers gegaan naar 30 plus. Ik behoud me 7 miljoen SRD; zonder dat ik het op de bank heb gezet voor rente, heb ik zoveel miljoen erbij. Dan betre mi e gi a poti volk a miljoen dati toch”, aldus Brunswijk.

Brunswijk vindt dat alle andere rijke mensen in Suriname nooit bereid staan om arme mensen te helpen. “Zelfs met een 10.000 SRD willen ze niet helpen. Weet je hoeveel mensen hier komen die naar Columbia of Holland moeten gaan. Ze hebben een 10.000 USD nodig en lopen heel Suriname af. Dan komen ze bij mij aankloppen. En als God me de kracht heeft gegeven waardoor ik dat geld heb, dan geef ik het geld wel”, aldus Brunswijk.