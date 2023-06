Bruid wordt weduwe binnen 10 minuten nadat bruidegom sterft op huwelijk

Een Amerikaanse bruid is op haar trouwdag weduwe geworden, slechts 10 minuten nadat ze in het huwelijksbootje stapte toen haar bruidegom plotseling stierf aan een fatale bloedstolsel.

Toraze Davis, 48, viel dood neer in het bijzijn van bruiloftsgasten en zijn nieuwe vrouw, Johnnie Mae Davis, minuten nadat het paar op 19 juni hun geloften had uitgewisseld.

Het echtpaar, uit Nebraska, was pas enkele minuten man en vrouw toen Toraze een “medische gebeurtenis kreeg die niet te overleven was”, meldt The New York Post.

“Het was de gelukkigste dag van Torazes leven. Ik kon gewoon de glimlach op zijn gezicht zien en hoe gelukkig hij was”, zegt Monica Miller, die samenwerkt met Johnnie Mae bij ECO Supportive Living, een zorginstelling voor senioren en mensen met een handicap.

De kinderen, ouders, familie en hun vrienden van het paar waren allemaal aanwezig toen de gelukkige gelegenheid in chaos veranderde.

“Zijn hart stopte voor het eerst een uur nadat de ceremonie was begonnen”, vertelde bruiloftsgast Jewel Roberson aan KCCI News. Het gebeurde naar zijn zeggen binnen enkele seconden.

Vrienden zeiden dat het paar onlangs twee opeenvolgende verliezen had geleden, waaronder de dood van de vader van Johnnie Mae.

Sindsdien is er een GofundMe inzamelingsactie gelanceerd om Johnnie Mae te helpen “begrafeniskosten voor Toraze en geld om de nieuwe bruid met hun kinderen te helpen” te dekken.