Suriname haalt meer medailles binnen op Special Olympics World Games 

Suriname heeft nog meer medailles binnengehaald op de Special Olympics World Games in Berlijn, Duitsland.

Ferdinand Wolff en Marnix Jaliens hebben de finale van het onderdeel bocce dubbel gewonnen, meldt sportverslaggever Marciano Zalman.

De Surinaamse turners hebben ook eremetaal gewonnen. Shaquille Holland won 2x zilver en Jennevien Faerber 1x zilver. Bernice heeft brons gewonnen op de 100 m sprint.

De Special Olympics World Games is ’s werelds grootste inclusieve sportevenement. Meer dan 7.000 internationale atleten met een verstandelijke beperking strijden samen in 26 sporten.

De World Games worden voor het eerst in Duitsland gehouden. Het is het grootste sportevenement sinds de Olympische Zomerspelen van 1972 in München. Vanaf zaterdag 17 juni tot 25 juni is Berlijn de thuisbasis voor atleten en delegaties uit 190 landen.