Eigenaar voormalig sleepbedrijf aangehouden in dispuut met klant over auto

De politie in Suriname heeft deze week de eigenaar van een voormalig sleepbedrijf aangehouden, in een zaak die al speelt vanaf 2010.

In dat jaar had de aangeefster gebruik gemaakt van de diensten van dit sleepbedrijf om een voertuig van haar weg te laten slepen. De vrouw had pas een tweedeurs Prado aangeschaft, maar na enkele dagen gaf het voertuig reeds problemen.

Ze schakelde het sleepbedrijf in om haar voertuig weg te slepen en voorlopig op te bergen in de berging van dit zelfde sleepbedrijf. Intussen begon de vrouw een jarenlange rechtszaak tegen de autohandelaar teneinde de koopovereenkomst te ontbinden en haar geld terug te krijgen.

In 2017 kreeg de vrouw haar gelijk van rechter, die bepaalde dat de vrouw het voertuig moet teruggeven aan de car center en deze haar de koopsom van 8.000 USD moest terugbetalen.

De vrouw wendde zich na 7 jaren tot het sleepbedrijf om haar auto terug te krijgen. Ze kreeg echter te horen dat het voertuig door het sleepbedrijf als sloop was verkocht voor 500 USD.

De vrouw deed in 2017 aangifte tegen het inmiddels opgedoekte sleepbedrijf. Nadat er jaren niks werd gedaan met de aangifte van de vrouw, deed zij recent, dus na 6 jaren, wederom aangifte waarna de gepensioneerde eigenaar werd aangehouden.

De vrouw eist thans 14.000 USD van het sleepbedrijf als schade voor haar voertuig. De aangehouden eigenaar geeft op zijn beurt aan dat de vrouw vanaf zij het voertuig heeft geplaatst in de berging, nimmer bergingskosten heeft betaald. Via zijn advocaat Maureen Nibte heeft hij de vrouw alsnog een rekening toegestuurd van 18.000 USD, de sleep en dagelijkse bergingskosten vanaf 2010 tot het moment dat het voertuig is verkocht.

De advocaat is van mening dat aangezien de aangifte sedert 2017 is gedaan en er 6 jaren lang niks is gedaan, er dan ook geen dringende noodzaak bestaat om na 6 jaar over te gaan tot inverzekeringstelling.

“De zaak ligt sedert 2017 bij de politie, waarom is er niet terstond opgetreden” vraagt de advocaat zich in gemoede af. “En dan wil men in 2023, na 6 jaar, ineens gelijk overgaan tot vrijheidsbeneming” zegt de raadsvrouw. Inmiddels heeft de rechter-commissaris de inverzekeringstelling van de ondernemer rechtmatig getoetst. De raadsvrouw heeft hiertegen beroep aangetekend. De ondernemer blijft aangehouden.