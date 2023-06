Agenten in mishandelingszaak verkeersovertreder in vrijheid gesteld

De agenten van politie K.I. en M.V. die op maandag 19 juni in verzekering waren gesteld, zijn woensdag door de rechter-commissaris in Suriname in vrijheid gesteld.

Op verzoek van hun advocaat Delano Landvreugd werden ze woensdag op basis van artikel 54A in vrijheid gesteld. De raadsman gaf in zijn verweer te kennen dat slechts een deel van het filmpje op social media is verschenen. De overtreder negeerde de bevelen van de Surinaamse politie. Hij viel de agent aan, die op zijn beurt de burger van repliek diende.

Op vrijdag 28 april was de politie bezig met verkeerscontrole op de Nieuw Weergevondenwege. Deze twee agenten waren ook erbij. Vernomen wordt dat de autobestuurder tevens aangever probeerde weg te rijden tijdens de controle. Hij werd toen door de politiemannen aangehouden.

Bij die gelegenheid ontstond een schermutseling tussen de politiemannen en de automobilist.

De beelden gingen viraal op social media, waarop te zien is dat de politiemannen in kwestie de overtreder in kwestie slagen toebrachten. Aan beide politiemannen werden openlijke geweldpleging, valsheid in geschrifte, mishandeling en misbruik van gezag verweten. Ze hebben twee dagen in detentie doorgebracht.