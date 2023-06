Viering afschaffing slavernij in Suriname ingeluid met muzikale Keti Koti Week

In aanloop naar de viering van 160 jaar afschaffing van de slavernij, vindt er vanaf zondag 25 juni te Waka Pasi een Keti Koti Week plaats. Deze zal onder het thema “Wi poku kulturu go na Manspasi” in het teken staan van kennis en bewustwording over het Afro-Surinaams muzikaal erfgoed.

Het betreft een activiteit van de Nationale Commissie Jubileumjaren 2023. Johan Roozer, voorzitter van de subcommissie 160 jaar Keti Koti, zegt dat het thema “Eenheid is kracht” voor dit jaar centraal staat. Daarenboven zijn bezinning, bewustwording en vooruitkijken belangrijke aspecten bij de viering.

De commissievoorzitter voegt eraan toe dat kennis over de rijke cultuur in deze ook belangrijk is. Hij legt verder de nadruk op eenheid, waaruit inspiratie gehaald moet worden om de viering samen tot een succes te maken. De voorbereidingen lopen dan ook gestaag. De activiteiten zullen landelijk plaatsvinden met evenementen in onder meer Paramaribo, Nickerie, Brokopondo en op Moengo. Voor vrijdag 23 juni vond op Moengo de Manspasi Prodowaka plaats, wat alvast de aanzet moest zijn voor de activiteiten aldaar. De herdenkingsweek start zondag met het aansteken van een fakkel door president Chandrikapersad Santokhi. Vervolgens zal Afro-Surinaamse muziek een groot deel van het programma vormen, met dien verstande dat de locatie wordt omgetoverd tot een muziekstraat.

Vooruitlopend op de activiteiten op en rond 1 juli, geeft Roozer aan dat er onder meer gasten uit Nederland (vicepremier Wopke Hoekstra) en de Antillen worden verwacht. Op programma staat onder meer een concert op het Onafhankelijkheidsplein; een dienst in de Grote Stadskerk; een herdenkingsactiviteit bij het standbeeld Kwaku en een Prodo Waka door de Organisatie voor Gemeenschapswerk, NAKS. Voor Nickerie staan er een lezing en een scholendebat in de planning. Verder krijgen verschillende standbeelden in de districten Nickerie en Coronie een onderhouds- c.q. restauratiebeurt. De Federatie van Para Plantages heeft voor het district Para haar eigen programma ontwikkeld.

In het kader van de 1 juli-viering is er voor scholieren reeds een opstelwedstrijd over natievorming gaande. Het is de bedoeling dat de jongeren als toekomstige leiders gaan nadenken over hoe zij Suriname willen zien en omgaan met de multiculturele samenleving. “Het is belangrijk dat je toekomstige leiders handvatten aanreikt. We moeten uiteindelijk met elkaar in harmonie werken aan de opbouw van dit land”, aldus Roozer. Het doel is om in alle openheid samen met de Surinaamse jeugd te praten over ongelijkheid en het wegwerken van vooroordelen. De jongeren zullen in de gelegenheid worden gesteld hun werk te presenteren. De winnaar wacht een bedrag van SRD 11.000.